Brasília

O União Brasil já indicou a deputados do partido que pode rever a troca de integrantes na CPI do MST a partir de terça-feira (15) caso os parlamentares abram mão de convocar novamente o ministro Rui Costa (Casa Civil).

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, tem sido blindado de comparecer à CPI do MST - Adriano Machado/Reuters

A legenda foi uma das que, nesta semana, substituiu deputados de oposição por outros com perfil mais moderado para blindar o governo no colegiado. A mudança veio à tona no mesmo dia em que foi publicado no Diário da Câmara dos Deputados a anulação, por parte do presidente Arthur Lira (PP-AL), da convocação de Rui Costa, aprovada em 1º de agosto.

O União Brasil retirou da titularidade da CPI os deputados Alfredo Gaspar (AL) e Nicoletti (RR), que foram substituídos pelos colegas Carlos Henrique Gaguim (TO) e Damião Feliciano (PB).

A sinalização foi feita a deputados que foram substituídos na comissão. Em um dos casos, o parlamentar avisou o líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento (BA), que não retorna ao colegiado.

O Republicanos está com a vaga aberta no colegiado, após a saída de Diego Garcia (PR), que era titular. O PP retirou da suplência Clarissa Tércio (PE).

Regimentalmente, os trabalhos da CPI terminam em 14 de setembro. O relator, Ricardo Salles (PL-SP), desistiu de pedir a prorrogação do funcionamento e quer votar seu parecer após o depoimento de João Pedro Stedile, um dos líderes do MST, na próxima terça-feira (15).