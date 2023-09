Os deputados federais Jilmar Tatto (PT) e Tabata Amaral (PSB) solicitaram ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que ofereça transporte gratuito na cidade no domingo (1º), quando serão realizadas eleições para os 52 conselhos tutelares da capital.

"A eleição é facultativa e há menos seções eleitorais [do que nas eleições para deputados, prefeitos, presidente, etc.] –portanto, o lugar do voto é mais distante da casa das pessoas. Com tantos desestímulos, só garantiremos que a eleição será verdadeiramente participativa se dermos condição para as pessoas votarem", afirma Tabata.

Ônibus elétrico na rua Líbero Badaró, no centro de SP - Zanone Fraissat-18.set.2023/Folhapress

"A tarifa zero é uma bandeira nossa e se o prefeito quiser demonstrar um comprometimento com a pauta, precisa garantir a passagem grátis neste domingo", completa Tatto.

Em 2024, Tatto e Tabata estarão em campos diversos na disputa à prefeitura: o PT, partido do deputado, decidiu apoiar Guilherme Boulos (PSOL) na eleição para a Prefeitura de São Paulo, ao passo que a deputada lançará candidatura própria pelo PSB.