Brasília

Vice-presidente da Comissão de Esporte, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) prevê apresentar nesta quarta-feira (18) um projeto para exigir que duas câmeras do sistema VAR (árbitro de vídeo) filmem os torcedores para coibir racismo e outros crimes nos estádios.

Sistema de VAR (árbitro de vídeo) testado em 2021 na CBF - Reprodução

"Em vez de as câmeras ficarem só ligadas no jogo, no gramado, duas câmeras terão que ficar flagrando as imagens do comportamento do torcedor", afirma o senador. "A partir daí você pode condenar um torcedor com provas e insofismáveis e irrefutáveis."