Mensagem divulgada via WhatsApp por um braço do MBL (Movimento Brasil Livre) no Rio Grande do Sul promete pagar R$ 50 por dia para quem coletar assinaturas para a criação do partido anunciado pelo movimento, o Missão.

Bandeira do Missão, partido que o MBL pretende criar - Zanone Fraissat/ Folhapress

"Atenção, moradores de Canoas/RS. Procurando uma renda extra⁉ Ganhos de até R$ 50 em média com apenas 5 horas de trabalho! Coleta de assinaturas para a fundação de um partido político", diz a mensagem, obtida pelo Painel.

O projeto para nova legenda foi anunciado no congresso do MBL no sábado (4). Para isso, o movimento pretende coletar cerca de 550 mil assinaturas, a tempo de disputar a eleição de 2026.

No evento, um dos principais líderes do movimento, o ex-deputado Arthur do Val disse assumidamente que a ideia é "profissionalizar" a coleta dos apoios, mediante remuneração.

A assessoria do MBL diz que o valor de R$ 50 sugerido como diária na cidade gaúcha ainda não está definido em nível nacional.

"Não foi definido nenhum valor para remuneração até o momento. Não temos controle das mensagens enviadas por apoiadores, essas informações serão transmitidas no canal oficial", afirmou o grupo.

O MBL disse ter feito uma avaliação jurídica que teria atestado a legalidade do pagamento por coleta de assinaturas

O movimento acrescenta ainda que os recursos para a operação serão obtidos por meio de doações para o futuro partido, não se confundindo com o orçamento do próprio MBL.