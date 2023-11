São Paulo

O Governo de São Paulo irá criar um programa de intercâmbio gratuito para alunos do ensino médio do estado. O Executivo estadual irá enviar um projeto de lei para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de SP) que institui o programa Prontos pro Mundo —o andamento da iniciativa depende da aprovação do Legislativo.

O programa, que será realizado anualmente, é dividido em duas fases: num primeiro momento, 70 mil jovens serão selecionados para participar de curso intensivo de língua inglesa; a partir de 2025, serão beneficiados 1.000 alunos com bolsas de estudo para cursar um semestre letivo no exterior. Haverá edital de seleção específico para cada uma das etapas.

Também serão selecionados 15 mil docentes de língua inglesa da rede pública para o curso intensivo de inglês. Além disso, cem professores deverão participar de intercâmbio de formação de um mês a serem realizados também a partir de 2025.

A pasta da Educação prevê investir cerca de R$ 120 milhões no projeto. O governador, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Educação, Renato Feder, lançam o programa em evento nesta segunda (6).