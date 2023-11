Brasília

Um vídeo aéreo ao qual o Painel teve acesso mostra que, no dia em que um homem foi morto durante operação na Terra Indígena (TI) Apyterewa, invasores fizeram uma emboscada contra agentes de segurança pública que atuavam no local.

As imagens, gravadas de um helicóptero, mostram um grupo cercando um carro policial, que então acelera para fugir. A cena aconteceu nos arredores da Vila Renascer, pequeno povoado construído ilegalmente dentro do território e que contava até com hotéis e postos de gasolina.

Atuam no local a Força Nacional, o Ibama, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal.

No mesmo dia, 16 de outubro, um homem foi encontrado morto, alvo de tiros, na área, O fato causou revolta entre os invasores, que acusavam as forças de segurança de violência excessiva e execução.

Segundo informou o à época o comando da operação, o invasor teria tentado tirar a arma de um policial da Força Nacional, que então revidou.

Vista aérea da Vila Renascer, formada por invasores dentro da Terra Indígena Apyterewa, no estado do Pará - Lalo de Almeida - 20.jul.2023/Folhapress

Desde o início de outubro o governo Lula (PT) realiza uma operação contra invasores das terras indígenas Apyterewa e Trincheira-Bacajá, ambas no sul do Pará. A operação chegou a ser suspensa, mas foi retomada no início de novembro.

Como mostrou a Folha, relatos, fotos e documentos mostram que os invasores construíram propriedades de mais de 1.000 hectares e fazendas no coração do território, que tinham até acesso à internet. Também foram registradas queimadas causadas pelos invasores para inutilizar a terra do local.

Há envolvimento de grandes fazendeiros, revendedores de carne para grandes frigoríficos, além de políticos da região.