Nomeado para o cargo de oficial de integridade da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em 24 de novembro, o advogado Eduardo Gussem foi alvo de delação premiada de Sérgio Côrtes, ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

Reportagem do site Metrópoles mostrou que Côrtes afirmou ter pago suborno de R$ 600 mil com dinheiro de fornecedores de próteses ortopédicas em 2013 a Marfan Vieira, então chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, e Gussem, então subprocurador.

O ex-secretário disse na delação que foi três ou quatro vezes na residência de Gussem e também fez uma cirurgia em seu quadril sem cobrar, em São Paulo.

O advogado Eduardo Gussem (com camisa que leva o seu sobrenome) e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, durante anúncio da equipe de Integridade - Leandro Lopes/CBF

Em troca, afirma a reportagem, Côrtes disse que recebia informações privilegiadas sobre investigações contra ele e obtinha o arquivamento de casos de irregularidades em sua pasta.

O acordo de colaboração de Côrtes foi homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2022.

Procurada por meio de sua assessoria de comunicação, a CBF não quis se manifestar. Em nota à reportagem do Metrópoles, Gussem disse que os fatos são "improcedentes" e caracterizam "intoleráveis crimes" contra a sua honra. "Minha vida pública e privada, vividas de forma ilibada e sem qualquer mácula respondem por mim, assim como os 28 anos que dediquei ao MPRJ", afirmou.

Ao site da CBF, Gussem disse ter como objetivo levar "segurança para o futebol", com soluções rápidas para os questionamentos em relação a apostas e manipulação de resultados.

A entidade destaca o currículo do advogado, que foi procurador-geral de Justiça e presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.