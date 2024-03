Nove integrantes da Executiva do PSDB na cidade de São Paulo divulgaram nesta sexta-feira (22) uma nota defendendo o apoio do partido à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Tomás Covas discursa em evento de militantes do PSDB a favor do apoio a Ricardo Nunes na eleição, na última terça (19) - Carolina Linhares/Folhapress

"Hoje, no município de São Paulo, com a nossa falta de competitividade conjuntural, temos a missão de respeitar nossos ideais e de caminhar junto ao modelo de gestão que mais se aproxima de nossa existência de partido reformista", diz o texto.

Entre os signatários estão o vereador Gilson Barreto e Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, morto em 2021. "Uma forma de manter o PSDB de São Paulo em posição de destaque no cenário municipal é declararmos nosso total apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes", afirmam.

O texto tem o propósito de pressionar o presidente do diretório tucano na capital, José Aníbal, que rejeita o apoio a Nunes e busca respaldo na Executiva.

Outras possibilidades discutidas no partido são uma coligação com Tabata Amaral (PSB) ou candidatura própria.