São Paulo

O líder da União Brasil na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Felipe Saraiva, diz discordar do projeto de lei do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) que cria o programa de escolas cívico-militares no estado.

Saraiva apresentou 34 emendas contrárias ao projeto, na tentativa de mudar o seu escopo, esvaziando os aspectos militares.

O deputado estadual Rafael Saraiva (União Brasil-SP) durante sessão na Câmara dos Deputados, em Brasília - Reprodução/@rafaelsaraivasp

A União Brasil faz parte da base de apoio do governo Tarcísio, com 9 deputados.

Entre as emendas apresentadas por Saraiva, que podem ser aprovadas no texto do projeto ou não, está a mudança do nome do projeto para "escola cidadã", medidas de inclusão de alunos autistas e a retirada de competências da Secretaria de Segurança Pública sobre o projeto das escolas.

"O hasteamento de uma bandeira não transforma o aluno em soldado. O amor à pátria e à bandeira transcendem o militarismo, não podemos limitar as facetas de um jovem cidadão", diz Saraiva ao Painel.

Na justificativa da emenda que propõe a troca de nome, o deputado argumenta que "a proposta original estabelece claro desvio na função exercida pelas forças de segurança pública [...] mesmo que suas atividades fiquem restritas àquelas consideradas extracurriculares".

"Ademais, temos a ressaltar que transformar unidades escolares em ambientes militarizados, não nos demonstra um projeto de educação, mas de controle", completa.