A procuradora do estado de São Paulo Camila Pintarelli coordenará o Fundo Nacional de Segurança Pública, estrutura do Ministério da Justiça que financia ações de combate e prevenção da criminalidade.

Sede do Ministério da Justiça, em Brasília - Reprodução

Segundo o Painel do Orçamento do Governo Federal, os recursos para 2024 são de mais de R$ 3,5 bilhões, entre orçamento próprio e emendas parlamentares.

O Fundo é ligado à Secretaria Nacional de Segurança do Ministério da Justiça, a cargo do ex-chefe do Ministério Público paulista Mário Sarrubbo.

Pintarelli já comandou o escritório da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo em Brasília e participou da coordenação jurídica do enfrentamento à Covid no estado. Na época, ela esteve envolvida nas medidas de liberação de rodovias, medicamentos e insumos para o estado.

A procuradora pretende promover a aproximação da gestão do Fundo com os estados, com o objetivo de garantir maior eficiência à execução dos recursos repassados.