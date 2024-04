Secretário-executivo do gabinete do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Fábio Lepique contesta declaração do deputado federal Rui Falcão (PT), membro da coordenação de campanha de Guilherme Boulos (PSOL), de que o povo teria ficado de fora do jantar promovido por dirigentes partidários em apoio à reeleição do emedebista.

"O povo está com o prefeito todos os dias nas ruas. Resta saber onde estava o povo no convescote chique do Boulos com o mercado financeiro e onde estará no jantar de arrecadação do PSOL com ingressos a R$ 20 mil", afirma Lepique.

Participaram do jantar representantes de dez legendas que apoiam Nunes. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) foi um dos líderes presentes.