São Paulo

Aliados de Ricardo Nunes (MDB) afirmam que a participação do coach Pablo Marçal (PRTB) na eleição para a Prefeitura de São Paulo não será necessariamente ruim para o prefeito. Marçal apareceu com 7% das intenções de voto no cenário mais completo de pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (29).

Os aliados do emedebista afirmam que, caso a disputa fique entre o prefeito e Guilherme Boulos (PSOL) em eventual segundo turno (os dois lideram as pesquisas de intenção de votos), Marçal pode compensar o impacto da provável declaração de apoio de Tabata Amaral (PSB) ao psolista caso se coloque ao lado de Nunes.

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, durante entrevista à Folha - Marlene Bergamo-15.set.2023/Folhapress

Em 2022, por exemplo, eles argumentam que Lula (PT) teve um efeito desequilibrante a seu favor contra Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial quando recebeu o apoio de Simone Tebet (MDB) no segundo turno.

Em São Paulo, eles avaliam que as declarações de apoio de segundo turno de Marçal e Tabata teriam efeitos parecidos, tanto em termos de votos como simbolicamente.

Na pesquisa Datafolha, Boulos apareceu com 24% das intenções de voto no cenário mais completo, tecnicamente empatado com Nunes, com 23%, seguidos por José Luiz Datena (PSDB), 8%, Tabata, 8%, e Marçal, 7%. Marina Helena (Novo) e Kim Kataguiri (União Brasil) aparecem com 4%.