Brasília

O Brasil recebe em setembro uma missão do Reino Unido para tentar avançar na reabertura do mercado de pescado para o país europeu, fechado desde 2018. A visita é vista com um primeiro passo para retomada da exportação para a União Europeia.

Embarcação com pescadores em Ajuruteua, praia na região de Bragança - Giovanna Stael/Folhapress

Antes de fechar o mercado para o Brasil, em 2017, a União Europeia, ainda com o Reino Unido —o processo de saída do bloco só foi concluído em 2020—, representava cerca de 10% das exportações de pescado brasileiras, ou US$ 23 milhões. O principal parceiro na época eram os Estados Unidos, com 44%.

O Reino Unido, ao fechar o mercado para o Brasil, seguia as regras sanitárias do bloco europeu. A expectativa é que, caso a missão britânica sinalize que, sob aspectos técnicos, a produção do Brasil segue padrões adequados, a União Europeia também poderia futuramente voltar a comprar do país.

Interlocutores do Ministério da Pesca estão otimistas com a visita da delegação britânica. Caso as negociações avancem, há uma avaliação de que, além da venda do pescado, a medida possa significar aumento de investimentos na produção pesqueira brasileira para ampliar a capacidade de exportação para esses mercados.