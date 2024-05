Brasília

A DPU (Defensoria Pública da União) realiza nos dias 13 e 14 de maio uma missão internacional em Boa Vista e Pacaraima, em Roraima, para tratar da questão migratória venezuelana e identificar formas de cooperação na região, que tem grande fluxo de migrantes.

Integram a comitiva autoridades de Espanha, Estados Unidos, Canadá e Timor Leste, representantes do Ministério das Relações Exteriores, do Sufai (Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização de Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade) e da ONU, além de organizações da sociedade civil, como o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais.

Migrantes venezuelanos chegam ao Brasil pelo município de Pacaraima no interior de Roraima - Henrique Santana/Folhapress

O grupo vai visitar abrigos para migrantes e acompanhar atividades da Defensoria no âmbito da Operação Acolhida, que prevê medidas de assistência emergencial a imigrantes vulneráveis na fronteira entre o Brasil e a Venezuela.

A DPU busca viabilizar o acesso à Justiça e garantir a promoção e proteção dos direitos humanos em favor de migrantes e refugiados que chegam pela fronteira.

Segundo dados da OIM (Organização Internacional para as Migrações), do sistema ONU, a Polícia Federal contabilizou mais de um milhão de entradas de venezuelanos no Brasil entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2024. Desses, cerca de 550 mil permaneceram no Brasil.