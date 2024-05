Brasília

Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, o deputado federal Danilo Forte (União-CE) quer usar recursos da capitalização da Eletrobras previstos para infraestrutura em obras para recuperar as áreas afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Casa debaixo d'água em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul; chuvas já deixaram mais de 80 mortos no estado - Claudia Martini/Xinhua

Forte disse priorizar três medidas para auxiliar o estado, entre elas a derrubada do veto de R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão, o que, afirma, liberaria recursos para a Comissão de Desenvolvimento Regional aportar dinheiro na recuperação do Sul. O veto deve ser apreciado na sessão do Congresso marcada para esta quinta-feira (9).

"Faremos um requerimento junto a Itaipu Binacional para que ela possa colocar no seu programa de recuperação socioambiental a priorização da recuperação de obras do Rio Grande do Sul", afirma o parlamentar, que vai apresentar um projeto de lei para que isso se viabilize.

"Há também recursos da Eletrobras. Com a privatização, foram previstos meios para a infraestrutura que nunca foram liberados. Dá mais de R$ 700 milhões por ano. Esse valor poderia ser providenciado, dando investimento e conforto ao Rio Grande do Sul."

O deputado argumenta que a utilização desses recursos é uma forma de auxiliar na emergência enfrentada pelo Rio Grande do Sul, mas sem necessariamente ampliar despesas.

Ele se reúne no início da noite desta segunda-feira (6) com o ministro Fernando Haddad (Fazenda) para tratar dessas medidas e de outras temas prioritários da área econômica.