O embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, famoso em redes sociais por cantar músicas populares brasileiras, fará em 4 de junho um show beneficente em Brasília para arrecadar recursos para os atingidos pelas fortes chuvas que causaram inundações no Rio Grande do Sul.

O evento, que tem ingressos vendidos na Bilheteria Digital por R$ 50 e uma taxa de R$ 7,50, acontecerá às 20h30 no Clube do Choro.

Embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, posa para fotos na residência oficial da embaixada, em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

Procurada, a embaixada informou que o show é um projeto pessoal do embaixador, que recebeu uma proposta para se apresentar e aceitou.

Cartaz do show do embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo, em benefício das vítimas das enchentes no RS - Reprodução

Lim Ki-mo ficou famoso no Brasil por cantar músicas de vários estilos em português, embora não domine o idioma.

Em abril, cantou "Trem das Onze" no Samba do Trabalhador, no Rio de Janeiro. No ano passado, a música escolhida foi o pagode "Cheia de Manias", do Raça Negra. Também já entoou o hit "Evidências".