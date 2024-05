São Paulo

Escritor e ex-secretário municipal e estadual de Educação de São Paulo, Gabriel Chalita decidiu apoiar a deputada federal Tabata Amaral (PSB) na eleição pela Prefeitura de São Paulo em 2024.

O próprio Chalita participou da disputa em duas ocasiões: em 2012, como cabeça de chapa, e em 2016, como vice de Fernando Haddad (PT). O ex-prefeito, atual ministro da Fazenda, apoia a pré-candidatura de Guilherme Boulos (PSOL).

Gabriel Chalita e Tabata Amaral durante lançamento do livro 'Entre Franciscos', em São Paulo - Marlene Bergamo-13.mai.2024/Folhapress

Chalita manifestou apoio a Tabata durante jantar com profissionais de saúde organizado na casa de Ludhmila Hajjar na sexta-feira (24), em São Paulo. A médica é uma das responsáveis pela elaboração do plano de governo da Tabata na área da saúde, junto com Paulo Saldiva.

"Acho a Tabata competente, corajosa e com imensa sensibilidade para os problemas mais complexos de São Paulo. Ela tem a consciência do valor da educação para melhorar todas as outras políticas públicas", diz Chalita ao Painel.