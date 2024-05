Dados do governo do Rio Grande do Sul mostram queda de 48% no número de homicídios dolosos e de 70% no de crimes contra o patrimônio nos primeiros 12 dias de maio, na comparação com igual período do ano passado.

Os dados, segundo a Secretaria de Segurança Pública, são reflexo do aumento expressivo no efetivo policial nas ruas em resposta às enchentes que atingem o estado.

Carros atingidos pela enchente em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre - Pedro Ladeira/Folhapress

"Toda a presença ostensiva ajudou a segurar os indicadores criminais. Estamos tendo o efeito inverso do que muitos esperavam", diz o secretário de Segurança, Sandro Caron.

Segundo ele, há no momento 27.500 profissionais de segurança atuando no estado, entre policiais militares, civis e bombeiros.

Destes, 700 foram cedidos por estados e 200 fazem parte da Força Nacional de Segurança. "Temos a promessa do governo federal de dobrar em breve para 400 o número desses integrantes da Força Nacional", afirma o secretário.

Além disso, serão chamados mais 1.000 policiais militares da reserva, e 260 policiais civis e 100 bombeiros. Esse efetivo extra, afirma o secretário, ficará no estado o tempo que for necessário.

"A ordem é prender todos que ousarem se aproveitar desse momento para praticar crime", diz Caron. Uma medida que está sendo implantada são patrulhas policiais usando embarcações nas áreas alagadas.

Nas contas do governo gaúcho, houve 78 prisões até o momento por crimes relacionados de alguma forma à situação das enchentes, das quais 30 por abusos em abrigos. Por isso, cerca de 300 policiais estão sendo deslocados para os locais onde estão pessoas que tiveram de sair de suas casas.

Também houve 12 boletins de ocorrência por saques, sobretudo nos dois primeiros dias da crise, quando a situação ainda era de caos.

Caron afirma que uma dificuldade adicional para a polícia tem sido a proliferação de notícias falsas. "O nosso pedido à população é que recorra à mídia tradicional e aos perfis oficiais das forças policiais e do governo do estado para garantir informações verdadeiras. O fluxo de fake news tem nos atrapalhado bastante", afirma Caron.