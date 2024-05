Brasília

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realiza em 14 de junho, em Belém (PA), uma etapa do projeto de diálogos inter-religiosos com foco em religiões de matrizes africanas e de povos tradicionais, com objetivo de combater a intolerância religiosa e preconceitos de crença no país.

Manifestante segura cartaz com imagem da Mãe Bernadete, morta aos 72 anos na casa que funcionava como sede de associação de quilombo - Carla Carniel/Reuters

A expectativa é que o encontro tenha a presença do ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos), além de representantes de grupos religiosos, autoridades nacionais e locais, pesquisadores e da sociedade civil.

A iniciativa "Dialogando a gente se entende — jornadas pela liberdade religiosa no Brasil: desafios e perspectivas" busca debater as expressões religiosas do país para subsidiar a construção de políticas públicas que promovam o respeito e a liberdade religiosa e a garantia do Estado laico.

Na avaliação da coordenadora-geral de Promoção da Liberdade Religiosa do ministério, Iyá Gilda de Oxum, as religiões são fundamentais para o processo de diálogo. "Mediante a escuta mútua, ativa e respeitosa, buscamos compreender a perspectiva do outro. Um diálogo nunca deve ser para tentar convencer o argumento de outra pessoa. Ele deve superar incompreensões e promover o entendimento mútuo."

Além desse encontro sobre religiões de matrizes africanas e de povos tradicionais, deve haver mais dois eventos neste semestre, com foco em religiões cristãs e religiões numericamente minoritárias.