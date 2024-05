O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), vai participar nesta quarta-feira (15) de um seminário sobre meio ambiente organizado pelo Vaticano. Na quinta (16), ele encontrará o papa Francisco.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) - Divulgação/Prefeitura de SP

O seminário, com o título "Da crise climática à resiliência climática", terá a presença de cerca de 20 chefes executivos de cidades pelo mundo.

Uma das ações que serão apresentadas pelo prefeito é o decreto assinado de desapropriação de 11% do território da cidade para transformação em área de proteção ambiental, uma região do tamanho de Paris. Com isso, a cidade passará a ter 26% de seu território protegido.

Para o encontro com o papa, Nunes levará uma bandeira da cidade de São Paulo, outra do Brasil e uma camisa do Palmeiras autografada pelo jogador Endrick, com dedicatória para o religioso. O emedebista encerra sua viagem na sexta-feira (17).