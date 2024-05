Brasília e São Paulo

Ministros de União Brasil, PP, PSD e Republicanos se tornaram alvos de cobrança de parlamentares petistas nesta quarta-feira (29), um dia após a série de derrotas do governo Lula (PT) em votações de vetos no Congresso Nacional.

Os deputados defendem que o presidente pressione os ministros pelo apoio no Legislativo, já que o governo federal estaria cumprindo com a sua parte do acordo com cargos e orçamento e não estaria sendo retribuído pelas legendas.

Presidente Lula (PT) durante evento no Palácio do Planalto, em Brasília - Pedro Ladeira-28.mai.2024/Folhapress

A derrubada do veto de Lula ao dispositivo que acabava com saídas temporárias de presos para visitas familiares era esperada, apesar do empenho do governo nas últimas semanas para tentar reverter o quadro.

Mas o placar de outras derrotas, como no caso da lei do Estado Democrático de Direito, pegou integrantes da base de surpresa pela votação expressiva —foram 317 votos pela manutenção do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao trecho que tipificava o crime de comunicação enganosa em massa.

No veto da lei do Estado Democrático de Direito, por exemplo, os quatro partidos deram 170 votos pela manutenção do veto de Bolsonaro —só cinco parlamentares das legendas seguiram a orientação do governo, enquanto 20 não votaram ou se abstiveram.

O MDB, que tem três ministérios, deu 21 votos pela manutenção e 10 pela derrubada. Outros 13 parlamentares não votaram ou se abstiveram.

Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) também foi alvo de críticas de petistas. Um dos deputados disse à coluna que ele deveria entregar o cargo e que um líder não pode errar tanto a conta dos votos no Congresso.