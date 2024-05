O agora ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates foi abandonado pelo PT, seu partido, no processo que culminou com sua demissão do cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última terça-feira (14).

O ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates - Getty Images

Com raras exceções, nenhuma das principais figuras do partido se solidarizou com ele, embora Prates tenha exercido mandato de senador pelo Rio Grande do Norte e participado da campanha e da construção do programa de governo de Lula.

A demissão foi ignorada pelo site do PT e pelos perfis do partido na Câmara dos Deputados e no Senado. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse apenas que a saída de Prates "não foi uma surpresa".

A aliados, Prates tem dito que está magoado com a maneira como foi tratado. Na bancada do Senado, apenas 1 dos 8 integrantes, Fabiano Contarato (ES), se solidarizou com ele publicamente.

Já os ministros petistas silenciaram, assim como 3 dos 4 governadores. A exceção foi a do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. "Toda gratidão ao companheiro e amigo Jean Paul Prates por sua dedicação enquanto presidente da Petrobras", afirmou.

Entre os deputados petistas, um raro agradecimento foi divulgado pela deputada federal Natália Bonavides (RN). Já o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), minimizou a demissão, dizendo que era "rotina" na Petrobras.

Prates será substituído por Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petrôleo (ANP).