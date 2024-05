Brasília

A proposta de desvinculação de verba da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) apresentada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no projeto de lei de diretrizes orçamentárias mostra que ele realmente não conhece São Paulo, afirma o presidente do PSDB na capital paulista, José Aníbal.

Presidente do PSDB da cidade de SP critica governador Tarcisio de Freitas por proposta de corte de verba da Fapesp - Danilo Verpa/Folhapress

A LDO enviada à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) em 2 de maio prevê remanejamento de até 30% das verbas da fundação para outras áreas da administração pública. Inicialmente, o governador tinha tentado reduzir também recursos da USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Unesp (Universidade Estadual de São Paulo), mas teve que recuar.

"A Fapesp é uma fundação de amparo à pesquisa que é considerada uma das melhores do mundo. Ela tem um gasto mínimo, um custeio, e tudo é investimento, bolsas, pesquisas, inovação tecnológica", diz Aníbal. "Na campanha [ao governo], eu lembro que tinha que dizia que ele era de fora, do Rio de Janeiro. Isso não é argumento. A população de São Paulo, em boa medida, é de fora de São Paulo. Mas agora eu estou vendo que a ignorância que ele tem de São Paulo é gravíssima."

Ele lembra que a fundação foi a primeira a sequenciar o DNA da Xylella, que causa a doença do amarelinho da laranja. "E ele manda uma proposta orçamentária para a Assembleia contingenciando 30% dos recursos da Fapesp. Ele está dando razão àqueles que diziam que ele não conhece São Paulo."

No governo João Doria (PSDB), também houve desvinculação de receitas da Fapesp, mas, na sequência, foi feita feita uma suplementação orçamentária para a fundação e para as universidades paulistas.

"Eu fico assustado com negócio desse. O Doria fez, mas o Doria também não conhecia muito São Paulo", diz o presidente do diretório municipal do PSDB. "Isso mostra que Tarcísio não tem ideia do quanto essas instituições foram cruciais para São Paulo ser o que é hoje."