São Paulo

A federação PSOL/Rede enviou representação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em que acusa o prefeito Ricardo Nunes (MDB) de utilizar eventos de lançamento de obras e programas da gestão municipal para divulgação de sua campanha à reeleição.

A federação terá o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) como representante na disputa.

O movimento acontece semanas após Nunes acionar a Justiça eleitoral contra Boulos e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pediu votos para o psolista durante evento de 1º de Maio organizado pelas centrais sindicais em São Paulo.

Os partidos citam alguns exemplos na representação, como as inaugurações do transporte hidroviário municipal, da unidade Perus-Anhanguera do serviço Descomplica SP e da UPA-Rio Pequeno.

Os pré-candidatos Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, e Guilherme Boulos (PSOL), deputado federal - Ronny Santos e Zanone Fraissat/Folhapress

Eles afirmam que Nunes fez discursos com "inequívoco caráter eleitoral", vinculando as inaugurações à sua imagem e fazendo "propaganda negativa de seus adversários", especialmente de pessoas vinculadas ao PSOL.

"E essa lei, a gente teve o voto dos dois vereadores que estão aqui, mas nós não tivemos os votos e eu queria que vocês soubessem disso, que vocês tenham direito de saber que a lei que foi criada para dar comida para as pessoas mais pobres, para acolher as pessoas que estão em situação de rua, o PSOL votou contra. Os vereadores do PSOL votaram contra e os vereadores que aqui estão votaram a favor", disse Nunes na inauguração da UPA-Rio Pequeno em 25 de abril.

A representação destaca que a federação está ciente de que não houve pedido explícito de voto, e que a irregularidade supostamente praticada por Nunes teria sido a realização de discursos com finalidade eleitoral em atos oficiais de inauguração de equipamentos e serviços públicos, o que é vedado pela legislação.

Por isso, pedem que a Justiça multe o prefeito em não menos que R$ 15 mil e determine que ele não realize discursos com conteúdo eleitoral em atos de inauguração de equipamentos e serviços custeados pelo município.