A Executiva Nacional do PT aprovou nesta segunda-feira apoio a candidatos a prefeito do União Brasil em Parauapebas (PA) e Caraguatatuba (SP). A aliança não está condicionada necessariamente à indicação do vice.

Praia em Caraguatatuba, litoral norte de SP - Zanone Fraissat/Folhapress

Pelas regras do partido, a chancela da direção nacional para coligações é necessária em cidades com mais de 100 mil habitantes. Para alianças com legendas de esquerda, a autorização é automática.

No caso de partidos como o União Brasil, que é de direita, o aval também é permitido, com a condição de que os candidatos estejam comprometidos com o apoio a Lula ou outro nome do PT à Presidência em 2026. Este seria o caso nas duas cidades. Além disso, pesou o fato de que o União Brasil tem ministros no governo federal.

No total, 31 cidades tiveram candidaturas próprias ou alianças homologadas pela Executiva. Na semana passada, o mesmo já havia ocorrido com outros 64 municípios.