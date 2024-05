São Paulo

A despeito de sinalizações que José Luiz Datena tem dado ao PSDB de que pretende levar até o fim uma candidatura própria à Prefeitura de São Paulo, a cúpula tucana ainda se mostra reticente diante do vasto histórico de desistências na última hora do apresentador. Por isso, já tem uma alternativa.

Na sexta-feira (17), o partido realizará evento oficial para anunciar o retorno do ex-vereador paulistano Mario Covas Neto à sigla, que poderá ser lançado como vice de Tabata Amaral (PSB).

Filho do ex-governador Mario Covas, fundador do PSDB, e tio do ex-prefeito Bruno Covas, ele definiu com a cúpula tucana que não disputará uma vaga para o Legislativo paulistano e que sua volta deveria servir ao propósito de ajudar na reconstrução da sigla.

"Meu propósito é não ser candidato nem a prefeito e nem a vereador. A questão de ser candidato a vice é uma construção partidária de ambos os partidos [PSDB e PSB], e minha vontade, neste caso, é menos relevante. O certo é que até a convenção partidária, muitas possibilidades poderão acontecer, seja candidatura própria, seja aliança com outros partidos, oferecendo um nome para vice ou não", afirma o ex-vereador ao Painel.

Embora Covas Neto rejeite ser candidato a prefeito, integrantes da cúpula partidária não descartam essa hipótese, embora hoje ela seja remota.

Conhecido como Zuzinha, ele deixou o PSDB em 2018, após divergências com o então prefeito de São Paulo, João Doria. Ele estava no Podemos, partido pelo qual disputou o Senado naquele ano, sem conseguir se eleger.