Brasília

Integrantes do Republicanos avaliam que as declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre uma migração de Tarcísio de Freitas para o partido em junho são uma forma de pressionar o governador a trocar de legenda.

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirma que governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, migrará para o partido até junho - Danilo Verpa/Folhapress

Valdemar diz que a informação foi passada pelo próprio Tarcísio em jantar há cerca de um mês em Brasília, e que a migração seria um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na avaliação de um membro do Republicanos, Valdemar repete um modus operandi de sinalizar à imprensa a saída de Tarcísio, mas sem que o governador confirme a informação.

Até o momento, Tarcísio não teria manifestado internamente a intenção de deixar o Republicanos. O intuito do presidente do PL com as declarações seria pressionar o governador a se posicionar sobre o tema.