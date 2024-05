São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) vai lançar na quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, o programa Integra Resíduos, com o propósito de melhorar a gestão de resíduos sólidos por meio do incentivo a parcerias público-privadas e da regionalização, por exemplo, via consórcios intermunicipais.

A gestão estadual pretende oferecer aos municípios arcabouço jurídico, estudos de viabilidade técnica, econômica-financeira e ambiental e mapeamento de potenciais investidores.

O governador Tarcísio de Freitas durante evento no Palácio dos Bandeirantes - Danilo Verpa - 6.mai.24/Folhapress

A ideia é achar uma solução mais eficiente e econômica para os aterros em fim de vida útil por meio de parcerias com a iniciativa privada e entre cidades próximas, que assim poderiam cortar custos e aumentar a eficiência no tratamento de resíduos sólidos.

Segundo levantamento da gestão estadual, 185 municípios percorrem mais de 50 quilômetros para destinar seus resíduos em um dos 334 aterros existentes. Destes, 170 têm vida útil menor que cinco anos.

"Dentro do papel estruturante do governo do estado, oferecemos aos municípios uma solução importante para o tema. O Integra Resíduos poderá atuar acelerando a mitigação e a transformação desses depósitos em fontes de recursos", afirma o governador.