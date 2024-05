A troca na Petrobras é acompanhada com atenção, mas sem pânico, por ambientalistas ligados ao governo.

Apesar de a nova presidente da empresa, Magda Chambriard, ser uma defensora ferrenha da exploração de novas áreas, incluindo a Margem Equatorial, a avaliação é que apenas a opinião dela não será suficiente para influenciar a posição de Lula (PT) sobre o tema.

Além de ser um assunto que passa por diversas instâncias no governo, o próprio desastre no Rio Grande do Sul fortaleceu a ala verde da gestão federal.

Magda Chambriard, próxima presidente da Petrobras, em seminário Ethanol Summit, em Sao Paulo - Eduardo Knapp - 06.jul.15/Folhapress

A Petrobras tenta há quase um ano uma licença para explorar petróleo na foz do Amazonas, mas esbarra na negativa do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis).

Em entrevista ao portal Petronotícias, Chambriard argumenta que a margem é uma fronteira ainda pouco explorada e diz que o país precisa repor suas reservas de óleo. "Estamos diante de uma questão: qual fronteira poderá garantir a continuidade da produção e das exportações do país a partir do momento em que a produção do pré-sal começar a declinar?", afirma.

Chambriard é engenheira e ex-funcionária da estatal. Comandou a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) durante o governo Dilma Rousseff (PT).

É vista pelo mercado como um quadro de perfil mais desenvolvimentista do que Jean Paul Prates, que tentou equilibrar sua gestão atendendo a promessas de campanha do presidente Lula, mas sem assustar investidores privados.