Aldo Rebelo (MDB) decidiu continuar no cargo de secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e deixará de ser opção para a vice de Ricardo Nunes (MDB). A decisão foi tomada nesta quarta-feira (5), após reunião entre ele e o prefeito.

"Falei com o Aldo e achou melhor não aceitar meu pedido para ele sair e ficar apto. Ele entende que ajudará muito mais na campanha", afirma Nunes ao Painel.

Aldo precisaria deixar o cargo devido ao prazo de desincompatibilização de quatro meses para secretários que pretendam disputar cargos de prefeito ou vice. O primeiro turno da eleição acontecerá em 6 de outubro.

Aldo Rebelo, de saída da Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo, durante entrevista à Folha - Danilo Verpa-22.mai.2024/Folhapress

O ex-ministro era o nome preferido de presidentes de partidos que compõem a coligação de Nunes. Com a sua saída, ganham força as opções ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados, especialmente o ex-coronel da Rota Ricardo Mello de Araújo (PL), indicado pelo ex-presidente.

Como mostrou o Painel, a entrada do coach Pablo Marçal (PRTB) na disputa municipal fez com que os aliados de Bolsonaro aumentassem a pressão para que Nunes anunciasse logo o nome de Araújo para a vice. Nesta quarta-feira (5), Bolsonaro disse à Folha que mantém compromisso com a reeleição do emedebista, mas reforçou sua indicação.

"Eu disse a ele [Marçal] que eu tenho um compromisso com o prefeito através da indicação do vice, o coronel [Ricardo] Mello Araújo. A essa altura do campeonato, eu não tenho como apoiá-lo", afirmou.

Além de Mello Araújo, também disputam a vaga as vereadoras Rute Costa e Sonaira Fernandes, ambas do PL. Correm por fora o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos) e a delegada Raquel Gallinati, suplente de deputada estadual pelo PL.