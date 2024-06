Alunos do curso de Direito da Faap, de São Paulo, promovem nesta sexta-feira (7) e sábado (8) projeto de orientação jurídica junto com o Instituto Verdescola, que se destacou no auxílio de vítimas de deslizamentos de terra provocados pelas chuvas em Barra do Sahy, em São Sebastião, em fevereiro do ano passado. Na ocasião, morreram 65 pessoas.

Sede do Instituto Verdescola, em Barra do Sahy, São Sebastião - Divulgação/Instituto Verdescola

Os alunos, acompanhados de um professor, apresentarão seminários sobre direitos e garantias individuais, além de darem orientação em demandas diversas da comunidade.

Também haverá distribuição de materiais de higiene, brindes para crianças e entrega de um Manual de Primeiros Socorros Jurídicos, com informações básicas e endereços de referência para a população.

Segundo o coordenador do curso, Fernando José da Costa, que também é secretário de Justiça da Prefeitura de São Paulo, a atividade se insere no programa de extensão realizado todo semestre junto a comunidades do estado.