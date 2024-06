O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, diz que, com a saída de Aldo Rebelo (MDB) da lista de possíveis vices do prefeito Ricardo Nunes (MDB), a vaga será preenchida por um representante de seu partido.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto - Evaristo Sá/AFP

"Não tenho dúvida de que [o vice] será do PL, e o [Jair] Bolsonaro que vai indicar", afirmou. O preferido do ex-presidente é o ex-coronel da PM Ricardo Mello de Araújo, mas que enfrenta resistências no núcleo mais próximo ao prefeito.

Nesta quarta-feira (5), Aldo decidiu permanecer no cargo de secretário de Relações Internacionais da prefeitura, desistindo de compor a chapa com Nunes.

Outras possibilidades no PL são as vereadoras Rute Costa e Sonaira Fernandes e a delegada Raquel Gallinati.

Valdemar afirma ainda que a pré-candidatura do coach Pablo Marçal (PRTB), que se apresenta como representante da direita, não preocupa.

"O Pablo realmente é um fenômeno, mas uma candidatura a Prefeito de São Paulo não pode ser construída do dia para a noite", diz.