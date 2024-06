Brasília

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) abre nesta terça-feira (4) o posto avançado em Porto Alegre que será usado para operar a linha de crédito de R$ 15 bilhões que o banco de fomento disponibilizou para apoiar empresas no Rio Grande do Sul.

Prédio do BNDES no setor Bancário Sul em Brasília - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A linha de crédito ainda aguarda resolução do CMN (Conselho Monetário Nacional) para começar a ser operacionalizada, mas a expectativa é que isso aconteça ainda nesta semana. As atividades do posto avançado serão realizadas em espaço cedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do estado.

A ideia é que os recursos sejam direcionados para a reconstrução de empresas e setores em municípios em estado de calamidade. O dinheiro será repassado por meio de instituições financeiras habilitadas a operar com o BNDES, em 70 agências de bancos parceiros.

O banco também disponibilizou R$ 5 bilhões do fundo garantidor de crédito solidário destinado a apoiar MEIs (microsempreendedores individuais) e micro, pequenas e médias empresas atingidas pelas fortes chuvas que devastaram o estado.