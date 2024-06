São Paulo

A campanha de Tabata Amaral (PSB) diz não acreditar que o lançamento da pré-candidatura de José Luiz Datena (PSDB) para a Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira (13) seja o ponto final na ideia original de contar com ele ou outro representante tucano como vice da deputada.

A despeito da surpresa inicial com a movimentação de Datena para lançar uma campanha própria, eles ainda afirmam que contam com a possibilidade de que ele ou a cúpula tucana voltem a mudar de ideia e retomem o projeto de coligação.

José Luiz Datena e deputada Tabata Amaral (PSB) durante evento de filiação do apresentador ao PSDB - José Luiz Datena e deputada Tabata Amaral (PSB) durante evento de filiação do apresentador ao PSDB/Rubens Cavallari

"Chegamos a reavaliar as estratégias, mas decidimos manter a postura anterior e aguardar as próximas semanas, principalmente depois das críticas tão contundentes ao Ricardo Nunes no evento. Mudanças podem acontecer até as convenções dos partidos", afirma Orlando Faria, coordenador político da campanha da parlamentar.

A avaliação é a de que os ataques dos tucanos ao prefeito no encontro eliminaram as chances de apoio do PSDB a ele. No evento, Datena disse, por exemplo, que quer que a população utilize os ônibus na capital sem pagar passagem para o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Ele citou a Operação Fim da Linha, movida pelo Ministério Público para investigar a ligação de empresas de transporte com a facção criminosa e que gerou desgaste a Nunes.

Em evento de lançamento da pré-candidatura de Tabata na casa da mãe da parlamentar, em janeiro, Datena disse não gostar de Nunes, porque ele "administra mal".