O Conselho Nacional dos Direitos Humanos realiza nesta terça-feira (4) uma sessão solene para comemorar os dez anos do órgão, em evento que contará com a presença do ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) e integrantes da sociedade civil.

Também participarão conselheiros do órgão, autoridades dos ministérios que compõem o conselho e gestores públicos federais, estaduais e municipais.

O objetivo do evento é debater os os desafios do conselho nos próximos anos. O órgão se orienta pelos Princípios de Paris, definidos pela ONU em 1992 e que se baseiam no pluralismo e na autonomia.