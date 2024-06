São Paulo

Presidente do Solidariedade, um dos 11 partidos da base de apoio de Ricardo Nunes (MDB), Paulinho da Força diz que é contra a escolha cada vez mais provável do ex-chefe da Rota Ricardo de Mello Araújo (PL) como vice na chapa do prefeito.

"Minha opinião é que ele não agrega muita coisa. Por natureza, preferia outro nome que não fosse um coronel. Se dependesse de mim, ele não seria [o vice]", diz Paulinho, que é deputado federal.

Deputado federal Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, durante sessão da Câmara - Nilson Bastian-21.nov.2023/Câmara dos Deputados

"Vou respeitar, continuar apoiando Ricardo Nunes, mas acho que ele [Mello Araújo] mais atrapalha que ajuda", completa.

A opinião do parlamentar era compartilhada por boa parte dos líderes partidários do entorno de Nunes até recentemente. No entanto, com a entrada de Pablo Marçal (PRTB) na disputa, Jair Bolsonaro (PL) ganhou uma alternativa eleitoral, com isso, passou a ser mais valorizado pela campanha do prefeito.

O ex-presidente aproveitou e aumentou a pressão para que Mello Araújo seja vice, o que deve ser oficializado nos próximos dias. Nos últimos dias, PSD e PP confirmaram que endossarão a escolha do coronel da reserva da Polícia Militar na chapa.