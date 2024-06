Em meio à crise no Corinthians, o clube ganhará um agrado nesta sexta-feira (7) do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Sede social do Corinthians, no Parque São Jorge, zona leste de São Paulo - Agência Corinthians

Em reunião com a direção corintiana, a prefeitura vai formalizar a concessão de uma pequena rua em frente ao parque São Jorge, sede social do clube, na zona leste.

No passado, a via foi explorada comercialmente de forma irregular pelo Corinthians como estacionamento, o que gerou multas da prefeitura no valor de R$ 22 milhões para o clube.

Em 2020, a Câmara Municipal aprovou a concessão da rua por 20 anos, renováveis por mais 20, embora não tenha dado perdão à multa. O Corinthians agora terá o controle de acesso da rua, mas não pode mais explorá-la comercialmente.

A concessão era um pleito antigo do clube. As negociações foram concretizadas durante a gestão do ex-presidente Duilio Monteiro Alves, que tinha como diretor de Relações Institucionais o ex-vereador Antônio Goulart.

Em contrapartida à decisão, o Corinthians vai dar aulas de futebol para crianças carentes na cidade.