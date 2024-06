São Paulo

Nos primeiros dois dias de funcionamento do aplicativo Fala Aí São Paulo, criado pela equipe da pré-campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para receber sugestões da população, destacaram-se propostas de políticas voltadas à infância, como ensino integral dentro das escolas municipais e atividades no contraturno em equipamentos de cultura e lazer da cidade.

"Com 100% das crianças nas creches, a população já aponta o caminho natural de ampliação da política pública", afirma o ex-governador Rodrigo Garcia, coordenador do grupo que elabora o plano de governo do emedebista.

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante entrevista à Folha - Marlene Bergamo-23.set.2023/Folhapress

Desde segunda-feira (10), mais de mil propostas foram enviadas por meio do aplicativo. Outra demanda recorrente foi a de equipamentos de saúde mais completos para tratamento em regiões que não contam com hospitais centrais.

A equipe do plano de governo também realizará 32 encontros presenciais até quinta-feira (13) em diferentes regiões da cidade para ouvir sugestões. Na segunda-feira (10), as reuniões aconteceram em 12 áreas da zona leste da capital.

Depois dos encontros regionais, nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho, haverá quatro reuniões plenárias, uma por região, com a presença de Nunes e do ex-governador.

A pré-campanha de Nunes pretende procurar especialistas a partir de julho para consolidar as propostas de governo a partir das ideias surgidas no aplicativo.