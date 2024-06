A iniciativa de reflorestamento de uma escola estadual no Pará foi selecionada entre as dez melhores do mundo pelo World’s Best School Prizes (Prêmio Melhores Escolas do Mundo) na categoria ação ambiental.

O anúncio foi divulgado nesta quinta-feira (13) pela organização britânica T4 Education, que promove o prêmio com apoio da Fundação Lemann.

Alunos da Escola Estadual Professora Maria das Graças Escócio Cerqueira, de Itaituba (PA) - Felipe Moreira/Seduc-PA

O projeto é da Escola Estadual Professora Maria das Graças Escócio Cerqueira, de Itaituba, que segue agora para a etapa de voto popular, concorrendo a um prêmio de US$ 10 mil.

A unidade de ensino educa os alunos como guardiões ambientais da amazônia, além de discutir temas como desmatamento, perda de biodiversidade e disparidades socioeconômicas.