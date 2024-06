O escritor Ferréz, a empresária Rosângela Lyra (ex-CEO da Dior no Brasil e presidente do Instituto Política Viva) e a exibição de um vídeo de apoio gravado pelo cantor Chico Buarque farão parte de ato da pré-campanha de Guilherme Boulos (PSOL) e Marta Suplicy (PT) no sábado (8), no Expo Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

Um dos objetivos do evento é mostrar que a pré-candidatura tem amplitude e dialoga com diversos setores da sociedade, rebatendo assim os apontamentos do prefeito Ricardo Nunes (MDB) de que o arco de alianças do concorrente seria estreito, pouco representativo e radical.

A pré-campanha de Boulos é composta por PSOL, PT, Rede, PC do B, PV e PDT, todos à esquerda, além do PMB (Partido da Mulher Brasileira).