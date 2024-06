O governo aprovou um pacote de ações emergenciais para ajudar na recuperação do setor audiovisual do Rio Grande do Sul que inclui uma linha de crédito inicial de R$ 75 milhões para empresas do segmento que atuem na região.

Troféu Kikito, prêmio máximo do Festival de Cinema de Gramado: governo aprovou medidas para apoiar audiovisual gaúcho - Diego Vara/Divulgação

As medidas foram adotadas pelo Ministério da Cultura em parceria com a Ancine (Agência Nacional de Cinema) e anunciadas na 66ª Reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, que contou com a presença da ministra Margareth Menezes (Cultura) e de outros integrantes do governo.

Além da linha de crédito para apoiar o setor audiovisual gaúcho, afetado pelas fortes chuvas que atingiram o estado, também foram discutidas outras medidas, incluindo a suspensão das cobranças de financiamentos por até 12 meses.

Também foi discutida a responsabilidade do comitê em administrar o valor de $ 1,8 bilhão disponível para o setor audiovisual em 2024. Os participantes defenderam a necessidade de investir em produções cinematográficas, festivais e coproduções internacionais.