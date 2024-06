Brasília

Sem acordo com o Ministério da Gestão sobre a proposta de reajuste salarial e valorização da carreira, os servidores do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) marcaram para quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, uma paralisação geral.

Brigadistas de incêndio do Ibama combatem fogo em terra yanomami em Roraima - Bruno Kelly/Reuters

Já há um indicativo de greve para a próxima semana, de acordo com Cleberson Zavaski, presidente da Ascema (Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA, Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama ).

De acordo com pessoas familiarizadas com as negociações, o governo sinalizou que chegou ao limite na última proposta feita para os servidores e que inclui a criação de gratificação de localização para valorizar servidores lotados em locais de média e alta dificuldade de atuação.

Na última negociação, porém, houve uma demanda para reajustar a remuneração de quem atua nas sedes do Ibama, como em Brasília. O governo sinalizou que, para que isso acontecesse, seria necessário remanejar dentro da proposta orçamentária apresentada pelo Ministério da Gestão.