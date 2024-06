São Paulo

Irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Renato Bolsonaro (PL) lançou pré-candidatura a prefeito de Registro, cidade localizada no vale do Ribeira, reduto político da família. Atualmente, Renato é chefe de gabinete da Prefeitura de Miracatu, cidade localizada na mesma região de São Paulo.

O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, como mostrou o Painel, recentemente participou de um evento gospel organizado pela Prefeitura de Miracatu com André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal.

Para que Renato lançasse sua pré-candidatura, o atual prefeito de Registro, Nilton Hirota (PL), abriu mão de disputar a reeleição.

"O Nilton gentilmente está cedendo a sua pré-candidatura ao Renato Bolsonaro, que passa a ser o pré-candidato do PL na cidade de Registro", diz Tarcísio no vídeo, anunciando um grande lançamento da chapa com a presença dele e do ex-presidente.