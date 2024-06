Salvador

O presidente Lula (PT) deve desembarcar em Feira de Santana (109 km de Salvador), no dia 1º de julho, para uma agenda de inaugurações e anúncios de novas obras na segunda maior cidade da Bahia.

Lula vai inaugurar a duplicação de um trecho da BR-116 e anunciar recursos para a conclusão da duplicação do anel de contorno. As obras são consideradas cruciais para a cidade que abriga um dos maiores entroncamentos rodoviários do país.

Mesmo com uma agenda institucional, a ideia da visita é alavancar a candidatura a prefeito do deputado federal Zé Neto, principal aposta do PT nas eleições municipais na Bahia.

Lula e deputado federal Zé Neto em Encontro Internacional de Lideranças de Esquerda, em março de 2018 - Zé Neto no Facebook

Esta será a sexta vez que o deputado vai disputar a prefeitura: concorreu em 1996, 2004, 2012, 2016 e 2020, sendo derrotado todas as vezes.

Na última vez, bateu na trave: chegou a ter mais votos no primeiro turno, mas foi derrotado no segundo turno pelo então prefeito Colbert Martins (MDB).

"Estamos confiantes. Vamos enfrentar um grupo que está no poder há 24 anos e que tem um desgaste. A cidade enfrenta uma fase difícil", afirma Zé Neto.

O deputado vai enfrentar nas urnas Zé Ronaldo (União Brasil), que comandou a cidade por quatro mandatos e foi candidato a governador em 2018, sendo derrotado por Rui Costa (PT).

Lula segue para Salvador em 2 de julho, onde participa do cortejo de celebração da Independência do Brasil na Bahia ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do ministro Rui Costa e o senador Jaques Wagner.

Este é o terceiro ano consecutivo que Lula vai participar do cortejo. Em 2023, ele inaugurou uma novidade: deixou de desfilar no chão e percorreu o cortejo em cima na carroceria de uma camionete.