São Paulo

O coach Pablo Marçal (PRTB) gravou vídeos com deputados bolsonaristas de São Paulo em que eles manifestam apoio à sua pré-candidatura à prefeitura da capital. No entanto, ele não planeja divulgá-los agora.

O motivo para adiar a publicação do material é a sinalização recente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de que seus aliados devem apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB), e não Marçal.

O pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, durante entrevista à Folha na sede do PRTB - Rafaela Araújo-7.jun.2024/Folhapress

O emedebista está próximo de oficializar o ex-chefe da Rota Ricardo de Mello Araújo (PL) como seu vice e, dessa forma, garantir o apoio do ex-presidente.

Em reação, bolsonaristas que tinham resistência a Nunes começaram a aceitar o prefeito e a marcar distância de Marçal, como mostrou o Painel.

A ideia do coach, agora, é esperar o cenário ficar menos tenso para publicar os vídeos em suas redes sociais. Mesmo sem o apoio de Bolsonaro, Marçal pretende brigar com Nunes pelo eleitorado bolsonarista com o argumento de que é mais alinhado ideologicamente ao ex-presidente do que o emedebista.