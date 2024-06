São Paulo

Em reunião na terça-feira (28), em Brasília, o ministro Márcio França (Empreendedorismo) pediu aos representantes de centrais sindicais que levantem quantas vagas têm atualmente à disposição em suas colônias de férias.

No encontro, ele anunciou a ideia de destiná-las provisoriamente para as pessoas desabrigadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul enquanto o governo federal busca soluções definitivas, como a construção e a compra de novas casas.

Somente na Baixada Santista o movimento sindical já identificou 10 mil vagas. Os valores a serem pagos pelo governo aos sindicatos ainda serão discutidos.