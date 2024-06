São Paulo e Brasília

O Ministério dos Transportes prevê iniciar em até três meses as obras de um trecho da BR-319, estrada que corta a Amazônia e é criticada por ambientalistas.

Serão 20 km de um lote de 52 km que já tem licenciamento ambiental no plano de reconstrução formulado pelo governo.

Reconstrução da BR-319 é criticada por ambientalistas por risco de aumentar desmatamento e vias clandestinas - MICHAEL DANTAS/AFP

O edital de contratação de empresa para as obras entre os quilômetros 198,2 e 218,2, terá as propostas abertas na próxima segunda-feira (24). Na sequência, serão licitados os outros 32 km.

A rodovia corta a Amazônia, de Porto Velho (RO) a Manaus (AM), Um trecho de 400 km no chamado "meião" da rodovia, em área de floresta densa, ainda está pendente de autorização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais).

Ambientalistas temem que a estrada na prática divida a floresta em "Amazônia do Norte" e "Amazônia do Sul" e crie vias vicinais que possam favorecer o desmatamento e a exploração ilegal de recursos naturais.