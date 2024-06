Organizações da sociedade civil realizam nesta semana, de terça (4) a quinta-feira (6), a Semana do Meio Ambiente no Congresso Nacional, em Brasília.

O evento faz parte da Virada Parlamentar Sustentável e é uma iniciativa do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), da Rede Advocacy Colaborativo (RAC) e da Frente Parlamentar Mista Ambientalista, em conjunto com outras 72 organizações da sociedade civil.

Vista aérea do garimpo na Terra Indígena Sarare, em Mato Grosso - Lalo de Almeida-3.dez.2023/Folhapress

O objetivo é atrair atenção para os diversos aspectos da pauta ambiental.

Nesta terça-feira, a abertura do evento acontecerá às 11h, com uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento é uma articulação do Deputado Nilto Tatto (PT-SP), coordenador da frente parlamentar.

Também nesta terça, às 14h, será realizada uma audiência pública sobre a PEC dos Direitos da Natureza na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. O evento conta com a articulação da Deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG), e com a organização da Cáritas Brasileira e apoio do IDS.