O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), deve reunir as bancadas do partido na Câmara e no Senado nesta terça-feira (11) para fechar questão contra a Medida Provisória que limita a compensação de créditos do PIS/Cofins.

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI) - Marcos Oliveira/Agência Senado

A expectativa do senador é que a posição contrária seja aprovada por ampla maioria pelas bancadas, apesar de o partido fazer parte da base de apoio do governo Lula, inclusive tendo indicado o ministro do Esporte, André Fufuca.

Segundo Ciro, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) já o avisou que a MP não passa no Congresso.

A medida foi editada pelo governo para compensar a desoneração da folha salarial neste ano.

O PP também entrou com ação no STF contra a MP, argumentando que ela não respeita os critérios de urgência e viola direitos adquiridos de empresas que já se programaram para utilizar os créditos.