São Paulo

Preterida na disputa pela vaga de vice na chapa à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a delegada Raquel Gallinati foi nomeada secretária de Segurança da Prefeitura de Santos. A cidade do litoral paulista é administrada por Rogério Santos (Republicanos).

Gallinati era apoiada pela ala histórica do PL, composta por lideranças que estavam no partido antes da chegada de Jair Bolsonaro, como a melhor opção para a vice do emedebista por ser mulher, suplente de deputada estadual, diretora da Adepol (associação de delegados de polícia) e ex-presidente do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de SP).

Ela perdeu a corrida para o ex-comandante da Rota Ricardo Mello Araújo, escolhido pelo ex-presidente.